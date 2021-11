Besondere Angebote zum Salzkammergut Advent (2/2)

Winter, Kultur & Wellness

Wintergenuss & Therme! Herz, was willst du mehr…Wie wäre es mit einer romantischen Pferdekutschenfahrt durch die Ischler Innenstadt, Kaffee und Kuchen in der ehemaligen k.u.k Hofzuckerbäckerei Zauner, einem Einkaufsbummel bei den Bad Ischler Originalen? Jedenfalls empfehlen wir am Ende eines erlebnisreichen Tages an der wunderbaren Bergluft die wohlige Wärme in der Salzkammergut-Therme.