Besondere Angebote zum Salzkammergut Advent (1/2)

Package Adventtraum

Genießen Sie drei unbeschwerte Tage am Wolfgangsee. Tauchen Sie ein in eine Adventwelt mit meterhohen Fackeln, vielen Tannenbäumen, offenen Feuerstellen, liebevoll dekorierten Adventständen und Düften nach Zimt, Weihrauch und Bratäpfel, die die engen Gassen der drei Orte verzaubern. Mit der Wolfgangsee Schifffahrt kommen Sie mühelos in die Orte St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang, um auch diese zu erkunden und kennen zu lernen. Einen genialen Ausblick gibt es bei der Fahrt mit dem Adventzug der Schafbergbahn.