Winter im Paradies der Blicke

Aufwachen mit Blick auf die verschneiten Berge. Am Vormittag Schneeschuhwandern auf stillen Pfaden. Danach die verbleibende Energie am Schneespielplatz rauslassen. Oder doch lieber Skifahren im verträumten Familien-Skigebiet, leistbar und ohne lästige Wartezeiten am Lift?

Die Skigebiete in den Wiener Alpen sind perfekt erschlossen und von Wien aus mit dem Auto innerhalb einer Stunde erreichbar, auch teilweise per öffentlicher Verkehrsmittel. Dennoch sind sie ein Geheimtipp geblieben: mit moderaten Preisen und persönlicher Betreuung, ein Erholungs- und Erlebnisgebiet ohne Stress und Hektik.