Ab ins kühle (oder warme) Nass!

Zwei frische, idyllische Bergseen finden sich gut erreichbar in der Mostviertler Bergwelt:

Der wunderschön türkisgrüne Erlaufsee mit Sandstrand liegt bei Mitterbach am Fuße der Gemeindealpe. Besucher können zwischen frei zugänglichem Sandstrand und Liegewiese wählen.

Der Lunzer See, der größte Badesee Niederösterreichs, ist ebenfalls in wunderschöner Alpenkulisse gelegen. An beiden Seen gibt es einen Bootsverleih.

Eine gute Alternative zu vollen Freibädern in den Städten sind die Flussbäder im Mostviertel: Mit nostalgischem Flair und erfrischenden Wassertemperaturen punkten die Ybbs-Flussbäder in Hollenstein und in Göstling. An einem ruhigen Nebenarm der Ybbs liegt das Naturbad Allhartsberg. Am Ufer gegenüber befindet sich das Ybbs-Naturbad Kematen, behutsam in ein Natura-2000-Schutzgebiet eingebettet.

Familienfreundlichen Badespaß mit einzigartiger Freizeit- und Erholungslandschaft bietet das Seenerlebnis St. Pölten am Traisental-Radweg mit Viehofner Seen und Ratzersdorfer See. In St. Pölten ist aber auch ein Besuch im Schwimmbad möglich.

Weitere Tipps und Infos: www.mostviertel.at/im-und-ums-wasser