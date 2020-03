Nachhaltigkeit an der Fachhochschule des BFI Wien: Gelebte Verantwortung

Offen für die Öffentlichkeit

Seit Herbst 2019 finden regelmäßig Open Lectures zum Thema Nachhaltigkeit statt. Mit dem Sommersemester 2020 beteiligt sich die Hochschule als einzige Fachhochschule auch an den „Lectures for Future“ der „Scientists for Future“, die aktuell von sechs Wiener Hochschulen angeboten werden.

Nachhaltigkeit als Teil der Forschung

Im Bereich Forschung ist nachhaltiges Wirtschaften eines von fünf strategischen Forschungsfeldern, in dem speziell Fragen zum gesellschaftlichen Wandel für eine sozialere und ökologischere Wirtschaft behandelt werden.

Hochschule für Bewusstseinsbildung

Für den Wissenstransfer und Bewusstseinsbildung rund um das Thema Nachhaltigkeit bespielt die Hochschule sämtliche on- und offline Kanäle, die Studierende, MitarbeiterInnen und ForscherInnen erreichen (FH-Website, Poster, Newsletter, Social Media Kanäle).

Mit diesen Aktivitäten trägt die FH des BFI Wien dazu bei, den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen und Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft mit zu übernehmen.