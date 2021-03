Mit diesen 3 Smoothie-Bowl-Tipps fit in den Frühling starten

Matcha Green Smoothie Bowl



Grün, grün, grün ist meine Lieblingsfarbe – mit geballter grüner Matcha-Power fit in den Tag starten. Matcha, oft als grüner Wachmacher bezeichnet, besteht aus den Blättern der Grünteepflanze Camellia Sinensis. Das Pulver enthält viele Vitamine (A, B, C, E), Mineralien und Antioxidantien und wurde schon früh in der ostasiatischen Medizin eingesetzt. Auch hierzulande erfreut sich Matcha immer größerer Beliebtheit und wird gerne in die ausgewogene Ernährung integriert. Hier findest du ein Matcha-Smoothie-Bowl-Rezept für einen vitamingeladenen Start in den Tag:

2 TL Matchapulver

1 Avocado

2 Bananen

230 g Mango (tiefgefroren)

1 Limette

4 EL Agavendicksaft

300 ml Mandeldrink

wahlweise zum Dekorieren Kiwi, Kakaonibs, Chiasamen

