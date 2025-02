MFG gegen den eImpfpass: Verfassungsrechtliche Bedenken und klare Forderungen

In einem überraschenden Schritt bringt die MFG einen Individualantrag auf Gesetzesprüfung beim Verfassungsgerichtshof ein, um den elektronischen Impfpass (eImpfpass) auf die rechtliche Probe zu stellen. „Was als gesundheitliche Maßnahme gepriesen wird, ist in Wahrheit ein massiver Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürger und das lassen wir von der MFG nicht einfach so stehen“, so LAbg. Joachim Aigner, MFG-OÖ Landesparteiobmann.

LAbg. Dagmar Häusler, BSc, von der MFG stellt es klar: „Der Kernpunkt ist, dass den Bürgern die volle Kontrolle darüber gelassen werden muss, ob ihre Gesundheitsdaten überhaupt erfasst werden.“ Der eImpfpass, der künftig alle wichtigen Gesundheitsdaten wie Impfungen sammeln soll, sorgt für ordentlich Gesprächsstoff – und das nicht ohne Grund. Denn laut der MFG könnte diese Speicherung ohne die ausdrückliche Zustimmung der Bürger gegen Grundrechte wie jene aus der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen.