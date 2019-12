Lieber mit als ohne Vorsorgevollmacht

Vor allem Unternehmer, die keinen Mittelbau mit Prokuristen unter sich wissen, sollten sich eine Vorsorgevollmacht überlegen, rät der Notar. Gerade in diesen Fällen kann es nämlich sowohl für den Unternehmer als auch etwaige Mitarbeiter existenzbedrohend sein, wenn der Eigentümer im Koma liegt. Schließlich müssen weiterhin unternehmerische Entscheidungen getroffen und Zahlungen getätigt werden. Doch selbst in Betrieben, in denen es einen Geschäftsführer gibt, sollte ein Vertreter bestimmt werden. „In der Regel ist der Geschäftsführer nämlich weisungsgebunden“, weiß der Notar. Klare Regelung Je klarer die Vollmacht geregelt sei, desto besser. Auch unter dem Aspekt der Haftung. „Der Bevollmächtigte haftet grundsätzlich für jeden Schaden, den er durch ein rechtswidriges und vorwerfbares Verschulden verursacht“, sagt Lunzer. Und müsse dafür Schadenersatz leisten. „Allerdings gibt es in diesem Fall eine gerichtliche Mäßigung für die Ersatzpflicht“, so Lunzer. Dennoch rät er Vorsorgebevollmächtigten, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. „Die Prämie kann der Bevollmächtigte aus den Einkünften oder dem Vermögen des Vollmachtgebers bezahlen“, sagt Lunzer.