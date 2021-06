Lassen Sie sich vom nordischen Minimalismus in der Küche inspirieren

Finden Sie heraus, wie Sie eine solche Küche bei Ihnen zu Hause zaubern können.

Es wird gesagt, dass die Küche das Herz eines jeden Haushalts ist. Deshalb sollten Sie bei ihrer Einrichtung darauf achten, dass Sie sich hier gut fühlen und gerne Zeit in diesem Raum verbringen. Die Basis des Minimalismus ist ein einfaches Design, klare Linien und neutrale Farben. Am häufigsten sind Weiß, Braun und Grau- und Schwarztöne. Der minimalistische Raum zeichnet sich durch Luftigkeit, viel Licht und die Verwendung natürlicher Materialien aus, meistens Holz. In diesem Fall eignet es sich als Bodendekor, als Dekoration oder als Arbeitsplatte.