Brustkrebs: Lebenswerte Momente geben wieder Mut

Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Marija Balic, Klinische Abteilung für Onkologie der Medizinischen Universität Graz und Vizepräsidentin der Studiengruppe ABCSG, betreut seit vielen Jahren Krebspatientinnen und kennt ihre Sorgen und Probleme im Alltag. Im Gespräch mit Direktor Michael Miskarik, Niederlassungsleiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich, gibt sie Einblick in das Leben der Patientinnen.

Michael Miskarik: Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Könnte das durch verstärkte Präventionsmaßnahmen verhindert werden?

Marija Balic: Prävention leistet einen wichtigen Beitrag zur Brustgesundheit. Es gibt Hinweise, dass körperliche Aktivität und eine gesunde Lebensweise das Risiko einer Neuerkrankung, aber auch eines Wiederauftretens reduzieren und die behandlungsassoziierten Nebenwirkungen günstig beeinflussen.

Häufig leiden Brustkrebspatientinnen unter psychischen und physischen Nebenwirkungen der Behandlung. Wie wirkt sich dies auf den beruflichen Alltag aus?

Viele Patientinnen berichten nach abgeschlossener Chemotherapie oder auch unter der antihormonellen Therapie von Konzentrations-, Schlaf- und Denkstörungen. Natürlich wirkt sich dies auch auf die Leistungsfähigkeit aus. Gerade in der heutigen Gesellschaft ist der Leistungsdruck hoch, was eine Wiedereingliederung in den beruflichen Alltag nicht gerade erleichtert. Immer wieder ist man im klinischen Alltag damit konfrontiert, dass sich Frauen allein gelassen fühlen, oftmals einen Berufswechsel in Betracht ziehen oder sogar auf Berufsunfähigkeit zurückgreifen müssen.