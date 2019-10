Gewinnspiel: Im Kleinod Cocktailsalon mixen lernen wie die Profis

Im Kleinod Cocktailsalon lernen Sie ganz nach dem Motto „Back to the roots“ die jahrzehntelange Tradition der Barkeeper – ähnlich, wie man es bereits aus Kochschulen kennt. In Form von interaktiven Cocktail-Workshops lernen Sie grundlegende Informationen über die Materie, erleben geschmacksintensive Verkostungen und Sensorik-Tests – und dürfen bei einem Teamwettbewerb selbst mixen und Challenges bewältigen!