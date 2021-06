Gemeinsam Klimaschutz gestalten hat in Wien Tradition: Bereits seit 2012 setzt Wien Energie auf BürgerInnen-Solarkraftwerke – interessierte WienerInnen können sich damit aktiv am Klimaschutz beteiligen und tun auch noch ihrem Geldbörserl etwas Gutes. Mit inzwischen 28 Solarkraftwerken mit BürgerInnenbeteiligung zeigt Wien Energie, dass der Klimaschutz in der Stadt ein Gemeinschaftsprojekt ist. Der Erfolg des Modells gibt dem Energiedienstleister recht: Tausende Interessierte aus Wien und Umgebung haben schon knapp 40 Millionen Euro in regionale Ökostromanlagen investiert. Insgesamt sparen die BürgerInnen-Solarkraftwerke jedes Jahr mehr als sieben Millionen Tonnen CO2 ein – zum Vergleich: das entspricht etwa 5.200 Erdumrundungen mit einem Verbrenner-Pkw.