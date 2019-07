Dieses Startup will Konsum zum Guten wenden

Fazit: Der Kaffee schmeckt

Lycka hat es in sich. Der Kaffee Cold Brew schwarz enthält so viel Koffein wie vier Espressi – und ist dabei nur so groß wie zwei Kaffees. Die zweite Lycka-Kaffeesorte enthält etwas weniger Kaffee, dafür einen Schuss Milch. Ein köstliches Mindfood sind sie alle beide. Und vor allem ganz in Ihrer Nähe bei SPAR erhältlich.

Im Rahmen der Gründerinitiative „Young & Urban“ findet man bei SPAR unter der Marke Lycka auch noch drei köstliche Granolas und drei Sorten gesunder Snacks – die Lycka Snack Bites.