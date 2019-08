Die 6 besten Hacks für offenes Wohnen

Den Blick im großen Raum schweifen lassen, sich am Sofa sitzend mit jemandem unterhalten, der gerade am Kochen ist oder das spielende Kind während der Küchenarbeit immer im Blick haben – offenes Wohnen ist gefragt wie nie. Was die Skandinavier schon lange vormachen, lernen auch hierzulande immer mehr Menschen zu schätzen. Kochen, genießen und entspannen – gehen diese zuvor getrennten Sphären ineinander über, entsteht ein gemütlicher, freier und vor allem kommunikativer Familienraum. Klingt gut! Aber wie geht es? XXXLutz verrät es!

Tipp 1: Räume mit Farben visuell verbinden

Verschmelzen drei Räume zu einem einzigen, soll sich das auch in der Gestaltung widerspiegeln. Das gelingt unter anderem durch Farben. Um ein stilvolles Ambiente zu zaubern, müssen Sie sich aber nicht mit nur einer Farbe für den ganzen Raum abfinden. Vielmehr geht es darum, eine stimmige Farbpalette zusammenzustellen. Wer sich beispielsweise einen natürlichen Look wünscht, kann Grün- und Holztöne kombinieren. Die Mischung aus Grau- und Holztönen wiederum versprüht skandinavisches Flair. Auch die Dekoration sollte sich in das gewählte Farbschema einfügen.