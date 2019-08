Der Urlaub beginnt in der Unterkunft – Pannonisch Wohnen

Die prägnante Architektur mit Dreiecksgiebeln, harmonisch gestalteten Innenhöfen, weißgekalkten Mauern und Gewölbedecken spiegeln das ursprüngliche und typisch burgenländische Wohnen wieder. Neben der Architektur ist es auch die Detailverliebtheit, wie etwa im Arkadenhof in Gerersdorf bei Güssing, die einen besonders wohligen Urlaub verspricht. Mit Oleandern und Efeu bewachsene Innenhöfen spenden an sonnigen Tagen Schatten, bieten den idealen Ort für die Rast nach einer Radtour oder Wanderung durch die umliegende Gegend oder verleiten zur einem gemütlichen Abendessen mit regionalen Köstlichkeiten in geselliger Atmosphäre.