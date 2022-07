Casino ohne Limits - Ohne 5 Sekunden Regel oder Einsatzlimit

Mit HellSpin in die Hölle? Wir würden eher sagen, Sie schicken HellSpin in die Hölle mit Ihren Gewinnen. Dieses Casino ohne Einsatzlimit bietet alles, was man von einem Online Casino erwartet. Sie finden alle renommierten Spielehersteller und damit auch die beliebtesten Slots und Spielautomaten. Ob nun Spiele mit einem hohen RTP, einer hohen Volatilität oder dem “Bonus kaufen” Feature, bei HellSpin finden Sie alles. Das Casino verfügt über eine seriöse Lizenz aus Curacao, somit sind Sie hier in guten Händen.Zudem, anders als in Casinos mit deutscher Lizenz, gibt es hier ein tolles Live Casino.

Bonusangebot

Sie erhalten einen Willkommensbonus auf die ersten beiden Einzahlungen und jede Woche erhalten Sie am Mittwoch ebenfalls einen Einzahlungsbonus. Was HellSpin besonders macht, sind die täglichen Turniere. Alles was Sie tun müssen, ist, sich bei dem Highway to Hell Turnier anzumelden und dann die von Ihnen präferierten Slots spielen.

Jede Drehung, die Sie machen, zählt zum Fortschritt im Turnier und der erste Platz erhält feurige 300 €. Jetzt ist es natürlich wichtig zu wissen, wie man bei diesem Casino einzahlen kann. Hier ist ein kleines Manko bei HellSpin, es ist nicht möglich, per Sofortüberweisung einzuzahlen. Dafür sind alle anderen relevanten Zahlungsmethoden verfügbar und Sie können auch mit Krypto einzahlen, wenn Sie das präferieren.

Design

Wir möchten an dieser Stelle auch mal die einfache Benutzeroberfläche hervorheben. Man findet sofort, was man benötigt, die Spiele sind sehr leicht zu finden und es wird von übermäßigem Schnick Schnack abgesehen. Der Kundenservice ist ebenfalls durchgehend da, um Ihnen zu helfen.

Kundendienst

Wir haben nur positive Erfahrungen mit dem LiveChat gemacht. Halten wir also noch mal fest, HellSpin ist ein Casino ohne Limit. Sie sind nicht an ein Einsatzlimit von 1 € pro Spin gebunden, Sie haben kein monatliches Limit von 1.000€. Eine 5 Sekunden Regel gibt es nicht, das heißt, kein langes warten auf die nächste Drehung. Alles in allem ein höllischer Spaß für jeden Spieler.

>>>>> Hier zum HellSpin Casino