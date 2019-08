In die Pedale, fertig, los!

Kulturelle Highlights wie die Seefestspielbühne in Mörbisch, der Steinbruch in St. Margarethen, Eisenstadt mit seinem prächtigen Schloss Esterházy oder die barocke Altstadt von Rust, finden sich am Festival Radweg, 61 km. Der am Westufer des Sees gelegene Radweg bietet kulinarische Glanzstücke wie den „Taubenkobel“ in Schützen, die „Weinakademie Rust“ und die „Selektion Vinothek Burgenland“ in Eisenstadt.