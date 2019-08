Gans schön kulinarisch – Genussherbst im Burgenland

Der lukullische Herbst beginnt mit „Schmatz in Tatz“ in Bad Tatzmannsdorf (21. & 22.9.), gefolgt von „Alles Gans“ in Bad Sauerbrunn (4.-6.10.), dem Genussfestival in der Vila Vita Pamhagen (12.10.) und „Gans Oggau“ im Nordburgenland (12.-13.10.). Vielfalt ist beim „Gans Burgenland“ Genussfestival im malerischen Rust angesagt (11.-13.10.), wo sich Feinspitze durch pikante, würzige, süße, feste, flüssige, gebratene, gebackene und geröstete Köstlichkeiten kosten können. Auch ein Abstecher zum „Podersdorfer Gänsemarsch“ (18.-20.10.) wird mit kulinarischen Hochgenüssen belohnt. Den Abschluss auf der Erlebnisreise aller Sinne bilden das „Festum Martini Novum“ in St. Martin an der Raab (8.-11.11.) und die traditionellen Martinstage in Markt St. Martin (8.-11.11.).