5 Sterne Neusiedler See Radweg: 40 Radwege mit tausend Kilometern Genuss

Auch das Umfeld mit dem Nationalpark sowie die Möglichkeiten zum Genuss, zum Kulturerlebnis und die Verbindung zu ausgezeichneten Wein- & Kulinarik-Festen spielen ganz sicher eine entscheidende Rolle beim Genussradeln rund um den Neusiedler See!

Die einzigartige Naturlandschaft macht den Radurlaub in der Region Neusiedler See zu einem unvergesslichen Erlebnis! Vorbei an Mangalitzaschweinen, weißen Eseln und Graurindern. Gut erhaltene Kellergassen, Heurige oder Radrastplätze laden zum Pausieren ein. Viele Aussichtstürme ermöglichen einen phänomenalen Blick über den Neusiedler See bis in die ungarische Tiefebene. Empfehlenswert ist daher immer ein Fernglas mit dabei zu haben.