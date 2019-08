5 abenteuerliche Ausflugtipps im Herbst

Die Burg Bernstein – mittlerweile ein idyllisches Burghotel – besticht mit herrlichen Gartenanlagen. Bis Ende September können die Befestigungsanlage, die Kapelle und der Renaissance-Festsaal besucht werden. Auf der mittelalterlichen Burg Schlaining wird die wechselhafte Geschichte der Region im Museum für Frieden erlebbar. Im Südburgenland thront die Burg Güssing über dem kleinen beschaulichen Städtchen. Das dazugehörige Museum informiert über die Vergangenheit der ungarischen Magnatenfamilie Batthyány. In längst vergangene Zeiten entführt auch ein Besuch eines der vielen Schlösser, wie etwa dem Schloss Esterházy in der Landeshauptstadt Eisenstadt oder Schloss Tabor ganz im Süden. Ruhesuchende und Naturliebhaber werden an den Burgruinen Landsee oder Neuhaus am Klausenbach ihre Freude haben. Diese Orte sorgen für erholsame Momente und bieten Gelegenheit für beschauliche Spaziergänge. Ob Norden oder Süden – neben dem vielseitigen Programm bieten die historischen Schauplätze auch wunderbare herbstliche Panoramen.