Was Sie jeden Tag für Ihr Immunsystem tun sollten

Nehmen Sie sich Ihrer Gesundheit zuliebe bewusst Zeit, auf Ihren Körper zu hören und das zu tun, was Sie am besten entspannt.

Immunsystem im Winter

Warum leidet unser Immunsystem im Winter eigentlich besonders? Das liegt nicht per se an der Kälte, die schlecht für uns wäre – sondern daran, dass wir mehr Zeit drinnen verbringen. Somit sind wir für längere Zeiträume oft anderen Menschen näher, die ihre Erreger an uns weitergeben können. Schauen Sie also darauf, dass gerade jetzt Ihre ganze Familie, vor allem auch Ihre Kinder, mit einem starken Immunsystem ausgestattet sind.