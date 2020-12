Über diese Vitamine sollten Sie Bescheid wissen

Um gesund und fit zu bleiben, benötigt der menschliche Körper eine Menge an Nährstoffen. Welche sind das und wie können Sie sichergehen, genügend davon aufzunehmen?

Wie komme ich an ausreichend Nährstoffe?

Prinzipiell sollte eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dem Körper all jene Nährstoffe bieten, die er benötigt. Wenn Sie ausreichend Obst, Gemüse, Fisch und andere gesunde Nahrungsmittel zu sich nehmen, dann sollten Ihre Grundbedürfnisse an Vitaminen & Co im Normalfall gedeckt sein.