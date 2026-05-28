ALPINE Parkuhr von KUNSTVOLLER: Designprodukt mit Notfallfunktion

Personalisierte Parkscheiben erfreuen sich wachsender Beliebtheit – doch nur dieses Modell bietet diesen besonderen Nutzen. Die ALPINE Parkuhr von KUNSTVOLLER setzt hier an: Sie kombiniert individuelles Design mit einer durchdachten Notfallfunktion und positioniert sich damit als innovativer Alltagsbegleiter, insbesondere für Outdoor-Enthusiasten.

Retter im Notfall Die ALPINE Parkuhr wurde speziell für Menschen entwickelt, die sich regelmäßig in der Natur bewegen. Sie verfügt über eine integrierte Notfallfläche, auf der wichtige Informationen wie geplante Route, Dauer der Tour und die Telefonnummer vermerkt werden können – einfach, wieder abwischbar und jederzeit aktualisierbar. Gerade bei Wanderungen oder längeren Aufenthalten in alpinen Regionen kann diese Funktion entscheidend sein: Im Ernstfall erleichtern die hinterlegten Daten gezielte Suchmaßnahmen und können wertvolle Zeit sparen, oder verhindern einen unnötigen Einsatz der Rettungskräfte.

Handarbeit und individuelle Gestaltung Gefertigt wird jede ALPINE Parkuhr in aufwendiger Handarbeit bei KUNSTVOLLER. Hochwertiges Fotopapier, ein schützendes UV-Laminat sowie eine stabile Verarbeitung sorgen für Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit. Es sind vollständig personalisierte Varianten möglich: eigene Fotos, individuelle Grafiken oder Vereinslogos werden in enger Abstimmung umgesetzt. So entsteht ein Produkt, das Funktionalität mit persönlicher Note verbindet.

Praktisch, persönlich und Helfer im Notfall Durch die Kombination aus Design und Funktion eignet sich die ALPINE Parkuhr nicht nur für den Eigengebrauch, sondern auch als Geschenk oder Werbemittel. Im Outdoor-Bereich stößt sie auf Interesse, da sie einen konkreten Mehrwert bietet. Ob als individuelles Accessoire, emotionales Geschenk oder personalisiertes Vereinsprodukt – die Einsatzmöglichkeit ist einzigartig und verbindet Alltagstauglichkeit mit persönlichem Ausdruck.

ALPINE Parkhuhr persönlich erleben, auf ausgewählten Märkten und Veranstaltungen in Ihrer Nähe. Alle aktuellen Termine finden Sie hier: www.kunstvoller.at.