Allianz: Geballte Kräfte der Veränderung beim Austrian World Summit

Fokus Kommunikation

Neben dem Rückblick auf die Klimapolitik der letzten 30 Jahre geht es beim diesjährigen Austrian World Summit in erster Linie um Chancen und Lösungen für die Zukunft. Themen wie die Transformation der Wirtschaft und Chancen durch die Digitalisierung werden gemeinsam mit Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft diskutiert. Auch das Thema Klima-Kommunikation rückt stärker in den Fokus. Mit Gästen wie Joko Winterscheidt wird diskutiert, wie man mit neuen und spannenden Formaten möglichst viele Menschen erreichen und zum Handeln bewegen kann. Monika Langthaler, Direktorin des AWS und der Schwarzenegger Climate Initiative: „Zu viele schlechte Nachrichten und apokalyptische Prognosen können für viele Menschen überwältigend sein und dazu führen, dass selbst Wohlmeinende beginnen, Gespräche über die Klimakrise und die Suche nach Lösungen zu vermeiden. In diesem Jahr wird sowohl die Hoffnung als auch das konkrete Handeln im Mittelpunkt stehen. Wir wollen die breite Bevölkerung mitnehmen und zeigen, dass wir es gemeinsam schaffen werden. Auch aus dem Bereich der Wirtschaft werden wir viele konkrete Beispiele, die Mutmachen, präsentieren.“

Nachhaltiger Lebensstil

Kund:innen der Allianz können sicher sein, dass ihre veranlagten Prämiengelder bereits jetzt größtenteils nachhaltig investiert werden. Darüber hinaus unterstützt die Allianz durch passende Versicherungslösungen auch einen nachhaltigen Lebensstil. So gibt es nicht nur Versicherungen für E-Autos und E-Bikes. Solar und Photovoltaikanlagen sind bereits fixer Bestandteil der Eigenheim-Versicherung und genießen daher vollen Versicherungsschutz. Ein weiteres Engagement ist der Kfz-Bereich, wo man auf Reparieren statt auf neu kaufen setzt. Dazu wurden Partnerwerkstätten verpflichtet, kaputte Teile nach Möglichkeit zu reparieren, bevor sie ausgetauscht und entsorgt werden. Und auch bei den eigenen Emissionen setzt die Allianz Gruppe an: In den letzten zehn Jahren konnte der CO2-Ausstoß pro Mitarbeiter:in um mehr als 60 Prozent verringert werden. Ein Weg, den man konsequent weiterverfolgt. Vrignaud appelliert abschließend an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, gemeinsam anzupacken: „Der Klimawandel ist eine unserer größten Bedrohungen der Zukunft. Neben Sorgen und Hilflosigkeit steigt aber vor allem bei der jungen Generation der Tatendrang. Das ist als deutlicher Weckruf und klarer Auftrag zu verstehen, auf allen Ebenen sofort, konsequent und gemeinsam zu handeln.“

Green Finance Alliance

Erst vor kurzen ist deshalb die Allianz Österreich als Gründungsmitglied der Green Finance Alliance, einer Initiative des Klimaschutzministeriums für eine grüne Finanzwirtschaft, beigetreten. Alle Mitglieder der Green Finance Alliance verpflichten sich dazu, ihr Kerngeschäft klimaneutral zu gestalten und ihre Portfolios am 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens auszurichten. So trägt die Initiative dazu bei, dass Österreich und die EU die vereinbarten Klimaziele erreichen. Alle neun Mitglieder sollen zudem zeigen, dass sich Klimaschutz und ein erfolgreiches sowie nachhaltiges Wirtschaften vereinbaren lässt. Damit leisten die Mitglieder gemeinsam einen Beitrag zur Sicherung einer lebenswerten Zukunft hier und jetzt sowie für künftige Generationen. Zum Einsatz kommen dabei wissenschaftsbasierte, verbindliche Kriterien für das Kredit,- Investment und Versicherungsgeschäft der Unternehmen. Darüber hinaus wird die Erfüllung dieser Ziele durch ein jährliches Monitoring überprüft. Der Kriterienkatalog umfasst Vorgaben für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern, den Ausbaugrüner Geschäftsaktivitäten sowie eine transparente jährliche Klimaberichterstattung. Vrignaud: „Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam Großes bewegen können! Deshalb möchten wir als Allianz immer mehr Unternehmen im Finanzbereich dafür gewinnen, sich uns anzuschließen und ihr Kapital nachhaltig zu investieren. Die Green Finance Alliance ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“