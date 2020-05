Zwölf "Chaostage" und Demos gegen Song Contest geplant

Gully goes Conchita: Wien lässt im Vorfeld des Song Contests nichts aus und folgerichtig sogar die Kanaldeckel singen.

Dort, wo zuweilen üble Dämpfe aus dem Untergrund heraufwabern, dringt nun ESC-Musik an die Oberfläche. Sechs dieser via MP3-Player zum Singen gebrachten Abflussgitter, die natürlich auch Wursts "Rise Like A Phoenix" intonieren, bespielen bis zum Finaltag am 23. Mai die Stadt.