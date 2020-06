Angeschossener Einbrecher ist Doppelmörder

Ein Schusswechsel und eine Schussabgabe aus nächster Nähe sorgten Montagabend in Wien für zwei Schwerverletzte. Bei dem von der Exekutive angeschossenen Einbrecher handelt es sich, wie nun bekannt wurde, um einen verurteilten Doppelmörder. Der österreichische Staatsbürger hatte nach der Hinrichtung eines Gendarmen und der Tötung eines Suchtgifthändlers lebenslange Haft ausgefasst.

Auf der Flucht vor der Polizei in Floridsdorf gab der 47-Jährige mehrere Schüsse in Richtung der ihn verfolgenden Beamten ab. Nach einem Warnschuss ins Erdreich feuerten die Polizisten gezielt zurück. Fünfmal soll der Mann getroffen worden sein. Als sich die Uniformierten dem am Boden liegenden Verdächtigen näherten, habe dieser noch versucht, eine Handgranate zu zünden. Das konnte von den Einsatzkräften gerade noch vereitelt werden, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der Mann schwebt noch in Lebensgefahr.

Kurz vor 19.45 Uhr raste ein Streifenwagen zum Tatort in der Helene-Richter-Gasse 6. An dieser Adresse liegt ein Müller-Drogeriemarkt. Zeugen wollen beobachtet haben, wie zwei maskierte Männer versuchten in das Geschäft einzubrechen. Als die Beamten zum Tatort zufuhren, war das Täter-Duo noch immer damit beschäftigt, in den Müller-Markt einzubrechen.