Zwei Frauen in Wiener Freibad sexuell belästigt

Im Wellenbecken des Laaerbergbads in Wien-Favoriten sind am Dienstag zwei Frauen sexuell belästigt worden. Als mutmaßlicher Täter wurde ein 17 Jahre alter Syrer angezeigt, der die Anschuldigungen aber zurückwies, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Der Bursch hat den Frauen nach deren Angaben unter den Badeanzug gegriffen. Eine der beiden wandte sich an den Bademeister und beobachtete zugleich, wie der Teenager in dem Wellenbecken die andere Frau sexuell belästigte.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER "Versehentlich abgestützt"

Der Bademeister schnappte sich den 17-Jährigen und holte die Polizei. Der Bursch sagte den Beamten, er habe sich nur versehentlich an einer Frau abgestützt, weil er von einer Welle umgestoßen worden sei. Er wurde angezeigt.