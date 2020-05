Zwei Fälle von Kindesmissbrauch

Zwei weitere Fälle von Kindesmissbrauch beschäftigen derzeit die Wiener Staatsanwaltschaft. Beide Männer sind laut Kronen Zeitung in U-Haft. Ein Altenpfleger soll in Döbling jahrelang die heute elfjährige Tochter seiner Partnerin missbraucht haben. Fall Nummer zwei spielt in Simmering: Ein 45-Jähriger wird bezichtigt, die beiden minderjährigen Kinder - ein Mädchen und dessen jüngeren Bruder - seiner Lebensgefährtin missbraucht zu haben.

Die Krone schreibt, dass in dem Döblinger Fall das Martyrium des Mädchens begonnen haben soll, als es sechs Jahre alt war. Erst vor wenigen Tagen habe sich die Elfjährige ihrer Mutter anvertraut. Der Verdächtige sei kurz darauf festgenommen worden. Auch der 45-Jährige befindet sich demnach in Haft.

Erst Anfang dieser Woche war der Fall eines 43-jährigen Wieners aufgeflogen, der unter dem Verdacht steht, zumindest drei Kinder missbraucht zu haben. Er sitzt seit Anfang Oktober in Untersuchungshaft. Seine Opfer bzw. deren Eltern dürfte er im FKK-Bereich der Lobau angesprochen haben. Die Polizei befürchtet, dass es deutlich mehr Opfer geben könnte. Mehrere Zeugen haben sich bereits gemeldet.