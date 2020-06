Zwei Abenteurer: Verrückt wie Forrest Gump

Heute fährt schon jeder mit dem Rad", sagt James Thomas, "also gehe ich zu Fuß." 2305 Kilometer ist der 30-Jährige schon marschiert. Weitere 17.000 liegen noch vor ihm. Der Ire ist auf einer verrückten Mission. Zweieinhalb Jahre lang durchmisst er 15 Staaten dieser Welt. Im Jänner startete er im schot­tischen Edinburgh. Thomas durchquerte Südengland, Deutschland und war nun zwei Wochen in Österreich unterwegs. Zu Fuß, 35 Kilometer täglich entlang der Donau. Sein Ziel: Dunedin – das städtebauliche Ebenbild Edinburghs in Neuseeland. "Es liegt exakt am anderen Ende der Welt", sagt Thomas. Am Wochenende machte der 30-Jährige mit Buggy, Zelt und ausgetretenen Wanderschuhen in Wien Station.