Zwei 15-Jährige mit Messer raubten in Wien Kappe von 13-Jährigem

Zwei 15-Jährige haben am Freitag um 17.15 Uhr in der Anton-Baumgartner-Straße in Wien-Liesing einen 13-Jährigen mit einem Messer bedroht und dessen Kappe geraubt. Danach flüchteten die beiden und der überfallene Bursche alarmierte die Polizei. Beamte der Bereitschaftseinheit nahmen einen der Beschuldigten fest und forschten die Identität des flüchtigen zweiten Tatverdächtigen aus. Der Festgenommene wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.

Bei der Vernehmung war der geschnappte 15-Jährige zu der vorgeworfenen Tat nicht geständig. Der 13-Jährige blieb laut Polizei bei dem Raubüberfall durch die beiden jungen Syrer unverletzt.