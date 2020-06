Zu wenig Geld für Folteropfer

Amir G. ist Atheist und Freidenker. Beides wird im Iran im Namen der Scharia geahndet. Monatelang soll der Theatermacher unter behördlicher Beobachtung gestanden sein. Zwei Mal sei er wochenlang in U-Haft gesessen, habe nichts zu essen bekommen, sei gefoltert worden. Als schwerstes Vergehen wurde ihm schließlich zur Last gelegt, via Internet Kritik am Islam geübt zu haben. Da drohte ihm die Todesstrafe. Darum verließ der heute 28-jährige Dramaturg über Nacht Familie und Freunde und floh.