Zu Besuch auf dem Zentralfriedhof

Direkt vor Tor zwei betreiben Vater und Sohn, beide heißen Karl Adamek, seit zehn Jahren einen Würstelstand. Die Jahre sind dem Stand anzusehen. „Wir wollen die Tradition wahren“, sagt der Vater. Und der Tod ist auch hier ein Thema: „Wegen Kebab, Pizza und dem ganzen Zeugs muss man vom programmierten Sterben der Wiener Würstelstände reden.“ In unmittelbarer Nähe befindet sich das Restaurant Concordia Schlössl. Hier liegt der Fokus auf Schnitzel – was in Wien ja fast schon als Kulturgut gilt. Schnitzelspaziergang (für drei Personen), Schnitzelritt (für fünf Personen) und andere Schnitzelvariatonen stehen auf der Karte. Im Gastgarten hängt eine Uhr. Sie ist fünf vor zwölf stehen geblieben: Was das wohl bedeuten mag?

Von Benjamin Enajat