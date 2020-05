Zank um Lipizzaner

Wenn das Wiehern der edlen Lipizzaner als Lachen interpretiert werden würde, dann hätten es die Rassepferde zurzeit recht lustig. Doch die Realität - ausgelöst durch politische Diskussionen um die Spanische Hofreitschule - sieht freilich anders aus. Denn Kulturministerin Claudia Schmied will das Gestüt und die gesamte Hofreitschule vom Landwirtschaftsministerium in ihr Ressort eingliedern: "Da die Lipizzaner auf dem besten Weg sind UNESCO-Weltkulturerbe zu werden, wäre es sinnvoll sie in das Kulturressort zu wechseln." Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich (VP) sieht das Mittwochnachmittag naturgemäß anders: "Frau Minister Schmied hat in ihrem Ressort genug Baustellen. Sie soll nicht ablenken."