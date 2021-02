xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Eine aufgelassene Tankstelle, ein abgelegenes Hotel und ein weigehend brach liegendes Grundstück - das ist der ehemalige Autobahn-Rastplatz Auhof in Penzing. Die letzte nennenswerte Nutzung fand das Areal vor zehn Jahren als eines der letzten Gebiete, in denen Straßenprostitution noch erlaubt war.

In Zukunft könnte das mehr als 75.000 Quadratmeter große Gelände als Sportanlage Verwendung finden. Zumindest, wenn es nach den Neos in Hietzing und Penzing geht. Und nach der Sportunion Baseball-Schule Wien, die schon recht konkrete Vorstellungen für das Areal hätte.

Sport, Bildung und Nachmittagsbetreuung

"Mit dem Umbau der Sportanlagen vor Schönbrunn in Kfz-Parkplätze hat Hietzing eine wichtige Sportmöglichkeit verloren", erklärt Neos-Bezirksrat Peter Pelz aus Hietzing. Es gäbe also Bedarf für adäquaten Ersatz.Optimal erscheint den Neos die Raststätte Auhof, wo ausreichend Platz für Sport, Bildung und Jugendbetreuung zur Verfügung stünde. Zudem sei das Areal öffentlich leicht erreichbar: Das Grundstück liegt direkt neben der Lainzer Tiergartenmauer am Radweg nach Purkersdorf und in Nachbarschaft zum Pulverstampftor, etwa 600 Meter von der S-Bahn-Station entfernt.