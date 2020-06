Wohnbaustadtrat Ludwig am KURIER-Telefon

Es stinkt. Je wärmer es wird, umso unerträg­licher ist der Geruch. "Wissen S’, unser Nachbar war ein richtiger Messie und hat alles gesammelt", sagt Gisela Hraby. Die Dame aus Döbling ist verzweifelt. Seit ihr Nachbar im vorigen August starb, ist die Gemeindewohnung im Parterre unbewohnt. "Nur einmal waren Leute vom Gesundheitsamt hier. Seither ist nichts passiert." Allein der Gestank auf den Fluren werde stärker.

"Wir werden uns das sofort anschauen", sagt Wohnbaustadtrat Michael Ludwig ( SPÖ). "Möglich ist aber, dass ein Gerichtsbeschluss eine Räumung bis jetzt unmöglich gemacht hat." Ludwig notiert Namen und Telefonnummer der Anruferin und legt auf.

Am Freitag stand der Stadtrat KURIER-Lesern am Telefon Rede und Antwort. Er beantwortete Fragen rund um umstrittene Wohnungsvergaben und zweifelhafte Betriebskostenabrechnungen – so wie im Fall von Eva H. aus Floridsdorf. H. lebt in einer privaten Altbauwohnung und sie klagt: "Wir haben nun einen Brief von unserer Hausverwaltung bekommen. Und wissen S’, was da drinsteht?" Der Vermieter stellte eine drastische Er­höhung des Hauptmietzins in Rechnung. "Von 145,89 Euro, die wir bis jetzt bezahlt haben, auf ganze 416,51 Euro, die wir künftig überweisen sollen. Was soll ich tun? Kann der mich einfach kündigen?" Ludwig sagt: "Unterschreiben S’ jetzt bloß nichts. Wir schauen uns den Brief an." Nachdem er auflegt, wird Ludwig sagen, dass solche Fälle immer wieder vorkämen. "Doch eine Erhöhung ist ohne einen Bescheid des Gerichts oder der Schlichtungsstelle gar nicht möglich."