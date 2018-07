Wo Schnitzler und Stifter verkehrten

Den KURIER hat sie auf eine Etappe mitgenommen. Treffpunkt ist die Meierei Diglas, die vor wenigen Jahren neu übernommen wurde, und bei der die Türkenschanzpark-Pfade mit einem Frühstück beginnen. Gestärkt mit einem Kaffee geht es diesmal nach Osten. Kurz darauf bleibt Elisabeth Joe Harriet neben der Büste von Arthur Schnitzler stehen. „Schnitzler hat ganz in der Nähe gewohnt, in der Sternwartegasse. In einem Haus, in dem vor ihm die Großmutter von Moritz Bleibtreu gelebt hat.“ Schnitzler, ergänzt sie, habe ja äußerst penibel Tagebuch geschrieben. Auch über seine Liebeserlebnisse. Sogar Stricherllisten habe er in jungen Jahren geführt. Derweil geht Elisabeth-Joe Harriet bergauf, Richtung Norden. Zum Denkmal von Auguste Fickert, Vorkämpferin der Frauenbewegung. „Es ist übrigens das einzige Frauendenkmal im Park“, meint Harriet.

Dafür ist der Aussichtsturm am nördlichen Ende nach einer Frauen benannt. Die Paulinenwarte hat ihren Namen Pauline Metternich zu verdanken. Sie war es, die dem Park die Büsche und Bäume zur Verfügung gestellt hat.

„Sommerfrische in der Stadt“

11. und 25. Juli, 9 Uhr, 30 €,

Tickets: 0676 / 899 68 050