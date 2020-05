Wo geht's hier jetzt zum Westbahnhof?

Wo geht's hier jetzt zum Bahnhof?", fragen sich Ipek Yüksel und ihre Mutter. Sie sind gerade mit dem Auto in der Langauergasse hinter dem Westbahnhof angekommen. Hier ist eine Zone für all jene eingerichtet, die ihre Angehörigen mit dem Auto zum Bahnhof bringen. "Kiss and Ride", heißt das im ÖBB-Sprech.



Das Dumme ist nur: Der direkte Zugang zum Bahnhof ist derzeit gesperrt. Laut Hinweistafel sollen die Reisenden um den ganzen Block herum zur U-Bahn-Station in der Äußeren Mariahilfer Straße bzw. zum Europaplatz gehen. Allerdings ist diese Umleitung nicht ausgeschildert. Nicht sehr angenehm - besonders wenn man, wie Yüksel, mit Koffer und Kinderwagen unterwegs ist. "Es war eh schon schwer genug, überhaupt hierherzufinden und einen Parkplatz zu bekommen."



Ärger wartet auch auf Reisende, die ihr Auto im Parkhaus am nördlichen Ende des Bahnhofs abstellen wollen: Das Erdgeschoß ist reserviert. Wer seinen Wagen in einem der oberen Stockwerke parken will (für 3,20 Euro pro angefangener Stunde), wird feststellen, dass der Lift nicht in Betrieb ist.