Nach dem Schnee kommt der Gatsch

Mit einem Mix an Problemen hatten es die Wiener Linien zu tun: Schnee, manchmal blockierte Weichen, langsamerer sonstiger Verkehr, Blechschäden mit Folgewirkungen im öffentlichen Verkehr. Montagabend gab es am Ring beim Parlament eine längere Schlange an Straßenbahngarnituren. Der Grund war eine blockierte Weiche gewesen.

Zuvor allerdings hatte es in Wien und Niederösterreich Probleme auf den Straßen gegeben. In Wien bremste der viele Schnee auch den öffentlichen Verkehr, in Schwechat die Luftfahrt. Passagiere wurden aufgefordert, sich vor der Fahrt zum Flughafen über den Status ihrer Verbindung zu erkundigen. Zunächst hatte der Schnee vor allem im Straßenverkehr für viel Arbeit gesorgt: 1.300 Einsatzkräfte der MA 48 rückten mit 350 Fahrzeugen aus. Trotzdem kam es zu Verzögerungen bei Bussen und Straßenbahnen. In Wien wurde die Kurzparkregelung Montag ab 14.30 Uhr aufgehoben (bis 24.00 Uhr).

In den Mittagsstunden kam der Verkehr auf der Südosttangente (A23) immer wieder zum Erliegen. Vor allem die Auf- und Abfahrten der Wiener Stadtautobahn wurden abwechselnd gesperrt und vom Schnee befreit. In Richtung Süden wurde der Verkehr abschnittsweise komplett angehalten, um die Räumfahrzeuge durchzulassen. Zeitweise kein Weiterkommen gab es in erster Linie auf der Höhe des Gürtels.