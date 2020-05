Flughafen Wien ging im Schnee unter

Die Flugzeuge blieben am Donnerstag in Schwechat lange Zeit auf dem Boden. Das Szenario erinnerte an einen Airport in Alaska. Starts gab es nur in kurzen Zeitfenstern, Landungen wurden schon am späten Vormittag verboten. Denn der Winterdienst des Vienna international Airport konnte die Schneemassen nicht bändigen. Ergebnis: massive Beeinträchtigungen, Verspätungen und Flugausfälle. Lande- und Startverbote wechselten sich ständig ab. Zwischenzeitlich versuchte man mit Pflügen, die Pisten auf Vordermann zu bringen. Auch die Prozedur des Enteisens der Jets sorgte für Zeitverzögerungen. Ab 11 Uhr wurde schließlich ein generelles Landeverbot verhängt. Airport-Sprecher Peter Kleemann: „Die betroffenen Flüge wurden nach Graz, Linz, Prag, Bratislava oder Budapest umgeleitet. Aber das Chaos ist ausgeblieben.“