Will es Wien wirklich wissen?

Mit einer geballten Ladung an Polit-Informationen und einer Stimmzettel-Flut sind derzeit vier Wiener Bezirke konfrontiert. In Währing und Hietzing stimmen 80.000 Bewohner über ein Parkpickerl ab und in Teilen Mariahilfs und Neubaus sollen 7504 Bürger Details zur Umgestaltung der Mariahilfer Straße mitbestimmen. Zusätzlich haben 9000 Unternehmer der beiden Bezirke umfangreiche Fragebögen der Wirtschaftskammer zugeschickt bekommen. Sie sollen das wirtschaftliche Schicksal der Mariahilfer Straße genauer beleuchten.

Bei der Bürgerbefragung in der größten Geschäftsstraße Wiens geht es nicht mehr um die Entscheidung Fußgängerzone, ja oder nein. Sie ist bereits beschlossene Sache. Es werden nur je 2752 Anrainer befragt, ob sie zwei geplante Querungen an der Otto-Bauer-Gasse und der Webgasse wollen oder der Durchzugsverkehr ausgesperrt bleiben soll.

Bis zuletzt hatte man über die genaue Fragestellung gestritten. Selbst vor der laufenden ORF-Kamera gingen die Bezirkschefs Thomas Blimlinger und Renate Kaufmann noch in den Clinch.

Erste Reaktion eines der befragten Bürger: „Ich werde nur gefragt, ob ich die Querung der Otto Bauer-Gasse befürworte. Ich benötige aber die in der Webgasse genauso. Da werde ich aber nicht gefragt.“

Die Befragung in Mariahilf und Neubau soll am 22. Februar abgeschlossen sein, jene in Währing am 15. Februar und die in Hietzing am 28.Februar.