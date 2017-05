Am Freitag hat der Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus (FPÖ) hat seine langjährige Lebensgefährtin Tajana Tajčić geehelicht. Das gab Gudenus am Samstag "mit großer Freude" bekannt.

Das Paar gab sich laut einer Sprecherin des Vizebürgermeisters im engsten Freundes- und Bekanntenkreis nach serbisch-orthodoxem Ritus in in der Republika Srpska im Norden Bosnien-Herzegowinas das Ja-Wort. Unter den Gästen soll auch der Präsident der Republika Srpska Milorad Dodik gewesen sein. Die Standesamtliche Vermählung hat bereits vor einigen Wochen in Wien stattgefunden.

Foto: /FPÖ Wien Für Gudenus ist es die zweite Ehe. Aus erster Ehe hat Gudenus einen Sohn.