Wiens Spitalsärzte befürchten Chaos

Mit gemischten Gefühlen blickt Hermann Leitner, Vizepräsident der Wiener Ärztekammer, dem Jahreswechsel entgegen. Wie berichtet, gilt ab 1. Jänner das neue Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz. Spitalsärzte dürfen ab dann statt 72 nur mehr maximal 48 Stunden pro Woche arbeiten. Damit setzt Österreich nach jahrelanger Verzögerung eine entsprechende EU-Richtlinie um.

"Das ist grundsätzlich positiv", betont Leitner. "Allerdings fehlt gerade in den Wiener Spitälern jegliches Konzept, wie die Neuregelung in die Praxis umgesetzt werden soll." Der springende Punkt dabei: Im Rahmen einer Übergangsfrist bis 2018 können sich Ärzte freiwillig dafür entscheiden, doch noch bis zu 60 Stunden zu arbeiten.

Stephan Ubl, in der Kammer für Turnusärzte zuständig, rechnet damit, dass sich nur die wenigsten für die 60-Stunden-Option entscheiden werden. Bei gleichbleibendem Personalstand könnte das allerdings in manchen Abteilungen zu Engpässen in der Patientenversorgung führen: "Eine mögliche Folge wäre, dass etwa planbare Operationen verschoben werden müssen", warnt Ubl.