Wiener Wiesn: In 100 Tagen wird o’zapft

Der König von Mallorca wird auch da sein. Jürgen Drews wird so wie Boney M., die Jungen Zillertaler, die Edlseer und Marc Pircher auf der Wiener Wiesn zum Schunkeln einladen. Im Chor wird dann gesungen: "Liebe muss ein bisschen Sünde sein", "Ti Amo" und "Ich schenk dir Flügel." Heimat-Idyll auf der Prater-Alm.

Elf Tage lang, von 27. September bis 7. Oktober, liegt München wieder in Wien. Auf der Kaiserwiese im Prater findet die zweite Wiener Wiesn statt. Gamsbärte werden neben Dirndln und Anzug- neben Trachtenträgern sitzen. Dazu: Bier und Brezn. 150.000 Besucher wurden im Vorjahr in den drei Zelten gezählt. "Heuer sollen es 180.000 Menschen werden", sagt Claudia Wiesner. Die Chefin der Wiener Wiesn steht dort, wo Ende September drei Wiesn-Zelte, Wiesn Dorf und Wiesn Stadl aufgebaut werden, wo Stanzln rezitiert und Biere in Maßen getrunken werden.

"Wir wollen das Land wieder in die Stadt bringen", sagt Wiesner. Und weil’s am Land in musikalischer Hinsicht offenbar zünftig zugeht, darf das Volkstümliche auch im Prater nicht zu kurz kommen: "Wir bieten 99 Konzerte und 250 Stunden Musik", sagt die Wiesn-Chefin. Ein eigenes Wiener-Wiesn-Dirndl liegt in limitierter Auflage vor.