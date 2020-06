Wiener Tafel vor neuen Herausforderungen

Neben dem Retten von Lebensmitteln und der Versorgung von armutsbetroffenen Menschen zählt Bewusstseinsbildung zu den Kernaufgaben der Institution. Besonderes Augenmerk legte die Wiener Tafel dabei auf die Entwicklung interaktiver Programme mit und für Kinder und Jugendliche.

Völlig neues Terrain wurde mit den Konzepten TafelBox und ‚ Lebensmittel retten mit E-Trikke‘ beschritten.

Die Wiener Tafel erweiterte im Frühjahr 2014 ihren Fuhrpark um ein E-Trikke: Zusätzlich zu den fünf Hilfslieferfahrzeugen wird das wendige, leistungsstarke, Strom betriebene Gefährt effizient für den sozialen Transfer eingesetzt: Relevante Mengen an Lebensmitteln werden innerhalb eines kleinräumigen Gebietes mit kurzen Wegstrecken zwischen den Warenspender-Adressen ressourcenschonend eingesammelt und auf kürzestem Weg direkt zur nächstgelegenen Sozialeinrichtung transportiert.

Seit Oktober 2014 ermöglicht die TafelBox auch bereits verarbeitete Lebensmittel in Form zubereiteter Speisen, die bei Buffets übrig bleiben, vor der Entsorgung zu bewahren! Die Gäste werden am Ende der Veranstaltung eingeladen, sich die übrig gebliebenen Gerichte eigenverantwortlich und selbständig in die TafelBox einzupacken und sie mitzunehmen, um sie zu Hause oder am darauffolgenden Tag zum Lunch in der Arbeit zu genießen. Von jeder TafelBox geht ein Spendenbetrag von 20 Cent an die Wiener Tafel. Mit den beiden neuen Projekten sensibilisiert die Wiener Tafel weiterhin verstärkt die Öffentlichkeit gegen die Wegwerfkultur in unserer Gesellschaft und animiert jede und jeden im Sinne der Nachhaltigkeit und der sozialen Gerechtigkeit selbst aktiv zu werden.