Wiener Straßenbild im Wandel: Abschied von der Kastanie

Kastanien-Liebhaber können auch in anderer Hinsicht aufatmen. An rund 22.000 weiß blühenden Kastanienbäumen in Wiener Parks kann sich der Erholung suchende Städter derzeit erfreuen. Und so soll es auch den Plänen des Stadtgartenamts zufolge in Zukunft bleiben. Weisgram versichert: "Wir werden in den Parks natürlich versuchen, die Kastanie so lange wie möglich zu erhalten."

Entweder behandelt man die weiß blühenden, von der Miniermotte stark befallenen Kastanienbäume mit biologischem Pflanzenschutzmittel. Oder – wo der Ensembleschutz nicht im Vordergrund steht – ersetzt man nach dem Absterben die weiße durch die rot blühende, resistentere Kastanienart.