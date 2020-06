Der Stephansplatz wird endlich saniert

Wobei sich die Angelegenheit beim Platz rund um den Steffl verzögerte. Das Projekt wurde im Jahr 2009 wegen der geplanten, aber dann doch nicht umgesetzten Verlegung der Dombauhütte inklusive unterirdischem Besucherzentrum zurückgestellt.

Zuletzt wurde der Stephansplatz vor mehr als 30 Jahren im Zuge des U-Bahn-Baus neu gestaltet. Aufgrund des Alters und der immer stärker werdenden Befahrung durch den Lieferverkehr sind erhebliche Schäden aufgetreten. Damit sei eine Sanierung in den kommenden Jahren notwendig, wird im Verkehrsressort versichert. Die Kosten für die Sanierung liegen nach einer ersten Schätzung bei zehn bis zwölf Millionen Euro. Die Aufteilung der Kosten wird wie in der Kärntner Straße 90:10 lauten – was bedeutet: 90 Prozent kommen aus dem Rathaus-Zentralbudget, der Rest vom Bezirk.

Die Planungsdauer wird vermutlich rund eineinhalb Jahre betragen. Der Beginn der Straßenbauarbeiten könnte dann ab 2016 erfolgen, hieß es seitens der Vizebürgermeisterin.