Wiener Stadtregierung: Ludwigs vier Neue im Porträt

Eine Quereinsteigerin für Kultur und Wissenschaft

Die größte Überraschung ist sicher Veronica Kaup-Hasler. Und Michael Ludwig fällte die Entscheidung ohne Einflüsterer. Denn er verfolgt den Weg der Dramaturgin seit Mitte der 1990er-Jahre, als sie bei den Wiener Festwochen für Luc Bondy arbeitete. 1968 in Dresden geboren, war sie 1970 mit ihren Eltern nach Wien gekommen. Sie studierte Germanistik und Theaterwissenschaft, in der Folge arbeitete sie bei den Salzburger Festspielen und in Basel.

Ab 2001, nach ihrer Festwochen-Zeit, leitete sie das Festival „Theaterformen“ in Niedersachsen, von 2006 bis 2017 war sie Intendantin des „steirischen herbstes“ in Graz; sie programmierte ihn betont (gesellschafts-)politisch. In ihrer Rede 2013 fragte sie anlässlich der damaligen Wahl: „Welche Seilschaften, Verbindungen brauchen wir, um etwas zu verändern?“ Ihre Erkenntnis: „Der Grat von Koalition zur Korruption ist ein sehr schmaler.“ Die empathische Quereinsteigerin weiß also ganz genau, was sie in der Politik erwarten wird. Thomas Trenkler