Wiener Stadtfest mit Konzept "Schnitzeljagd"

Neue Zeiten für die 33. Auflage des Wiener Stadtfestes: Der Verein "Wiener Stadtfeste" hat die Auszeit 2016 für einen Relaunch und eine umfassende Modernisierung der Veranstaltung genutzt. Nach dem Motto "Raus in die Bezirke, hinein in die Grätzl" wird beim nun "NEUEN stadt.fest.wien" am 2. September 2017 die gesamte Stadt zur Bühne.

Bis zu 70 Stationen im gesamten Stadtgebiet sind geplant. In allen Bezirken wird es etwas zu erleben geben – Künstler und Artisten, Herausforderungen und Rätsel, Information und Service, Unterhaltendes und Berührendes, so das Versprechen. "Das neue Stadtfest ist zwar überall – aber trotzdem weiß niemand, wo es genau sein wird", betonen die Veranstalter. Alle Besucher sind eingeladen, sich auf ihre persönliche Spurensuche zu machen und jede Station selbst zu entdecken.