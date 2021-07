Prater: Der Rumpfmensch und andere Abnormitäten

1873, im Jahr der Wiener Weltausstellung, wurde der Wurstelprater in den gesitteten Volksprater umgestaltet. "Der Wurstelprater wurde so nobel zugerichtet", meldete das Illustrierte Extrablatt, "dass das Volk sich nicht traute, den neuen Volksprater zu besuchen". Doch bald traute es sich wieder, angelockt auch durch die neue Attraktion Riesenrad (und der Wurstelprater heißt immer noch Wurstelprater). Liselotte Lang begann mit acht Jahren am Ringelspiel zu arbeiten, Philipp Kolnhofer ging mit 13 als "Brezelbub" im familieneigenen Prater-Wirtshaus mit dem Brotkorb von Tisch zu Tisch. Beide haben die schweren 1930er-Jahre miterlebt, als die Betriebe fast stillstanden, weil die Wiener zwar in den Prater kamen, um spazieren zu gehen, aber kein Geld hatten, die Attraktionen zu benützen. Beide erlebten, wie 1938 ein Drittel aller Betriebe "arisiert" wurde. Und beide erlebten, dass ausgerechnet im Krieg das Prater-Geschäft florierte. "Die Soldaten sind am Praterstern angekommen", erzählt Frau Lang, "mussten zuerst zur Entlausung und gingen dann in den Prater. Die jungen Männer waren gerade in dieser Zeit besonders vergnügungssüchtig."