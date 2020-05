Wiener Ordensspitäler: Stadt will einsparen

Wir können nicht mehr. Die acht Wiener Ordensspitäler sollen offensichtlich ausgeblutet werden“, sagt Manfred Greher. Greher ist ärztlicher Leiter des Wiener Herz-Jesu-Spitals. Gemeinsam mit Kollegen trat er am Freitag vor Journalisten, um einmal mehr auf die Not der Ordensspitäler aufmerksam zu machen. Es sind Krankenhäuser mit öffentlichem Auftrag, in denen heute jeder fünfte Wiener behandelt wird. 350.000 Patienten suchen Jahr für Jahr die Ambulanzen der Barmherzigen Brüder und Schwestern, des Göttlichen Heilands und fünf weiterer Häuser (Grafik) auf.

„Wir brauchen dringend 18 Millionen Euro“, sagt Greher. Andernfalls würden Jobs wackeln und Streikmaßnahmen drohen. „Dass der Bedarf nach 18 Millionen Euro besteht, haben sogar Prüfer des Magistrats bestätigt“, sagt der Mediziner. Stadträtin Sonja Wehsely ( SPÖ) möge der Einschätzung ihrer Experten endlich Folge leisten.